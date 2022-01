Genève - Centrale du 118: «Ce n’est pas un job comme les autres»

1 / 5 Pour la nuit du réveillon, l’équipe était constituée de trois personnes, qui ont oeuvré de 19h à 7h. leo/20 min La sergente Aline Michel demande des précisions à une locataire. leo/20 min L e caporal Gérard Clavijo rassure un habitant. leo/20 min

« Bonsoir, il y a de la fumée sur un bâtiment en face de chez moi » , signale une habitante qui vient de composer le 118, le numéro d’urgence des pompiers. A l’autre bout du fil, un des douze opérateurs de la centrale d’engagement et de traitement des alarmes (CETA) du Service d’incendie et de secours (SIS). Au total, 22 personnes y travaillent sous les ordres de la capitaine Betty Pagliara. L’équipe traitant les appels fonctionne 24h sur 24 , 7 jours sur 7 par groupes se relayant toutes les douze heures.

Pour la soirée du Nouvel An, ils étaient trois répondants sur le pont: le sergent-chef Guy Vouillamoz, un des six chefs de salle de la CETA, et deux opérateurs, la sergente Aline Michel et le caporal Gérard Clavijo. « Nous prenons tous les appels 118, contrôlons le trafic des véhicules de pompiers, et contactons des partenaires au besoin, comme la police, les secours médicaux, les Services industriels, les Transports publics, ou le vétérinaire, décrit Aline Michel. Par exemple, une inondation a été signalée dans une cave aux Pâquis, avec un ascenseur touché, nous avons a ppelé la société OTIS. Nous sommes vraiment là pour faire le lien entre la population et les pompiers qui vont sur place. »

Guider les pompiers sur place

Posté derrière les répondants, Guy Vouillamoz veille au grain. Son rôle de chef de salle consiste à avoir du recul, vérifier et chapeauter ce qui est fait. Il est aussi en contact direct avec l’officier sur le terrain: « Je suis au courant de tout ce qu’il se passe », résume le sergent-chef.

Dans le journal de bord informatique, les répondants notent « tout ce qui est demandé ou signalé » . Ainsi, outre l’adresse et le type d’incident, ils peuvent ajouter des précisions qui « vont guider l’intervention des pompiers sur place » , comme « ça coule aussi en face » ou « il y a un chat dans l’appartement » . Les opérateurs sont aussi les premiers à donner des consignes aux appelants. Comme à cet habitant qui signalait un conteneur en train de brûler au pied de son immeuble : «R estez dans votre appartement, c’est là que vous êtes en sécurité. »

«Le doute n’existe pas»

Il faut aussi parfois recontacter la personne qui téléphone pour obtenir des précisions, corriger une adresse erronée, ou s’assurer d’être au bon endroit, car « le doute n’existe pas, nous sommes obligés de vérifier. » Le nombre d’appels pour un incident peut varier selon l’heure, la localisation ou sa nature. Par exemple, lors d’intempéries, la centrale peut recevoir 500 appels en quelques minutes, indique l’opératrice. « Des effectifs supplémentaires peuvent alors être appelés. » Mais il arrive parfois qu’un seul coup de fil signale un grand incendie.

«On aide les gens au quotidien»

« Ce n’est pas un job comme les autres, on ne sauve pas tous les jours des vies, mais on aide les gens au quotidien, c’est ce qui fait plaisir, déclare Aline Michel. Ce sont parfois de petites interventions qui peuvent toucher le plus, comme une dame en chaise, qui avait appelé pour son canari échappé de sa cage. Elle m’avait touchée. » Quant au stress, « on apprend à le gérer, et avec les années, on a de l’expérience aussi. »

Au vu des horaires, des soirées spéciales passées ensemble telles que Noël ou Nouvel An, et de leur travail, les membres de la CETA nouent de fortes relations. « Il y a une proximité différente dans ces métiers, explique l’opératrice. Les pompiers forment une grande famille. Nos enfants se connaissent et se voient. Et on s’épaule lorsque les journées sont dures. Ce sont des liens qui restent, même quand on ne travaille plus ensemble. »

Plus de 7800 engagements en 2021 L’an passé, les pompiers ont mené 7796 interventions au total et engagé 61 fois leur ambulance pour des partenaires, comme le 117. Environ 13’900 appels ont débouché sur l’ouverture d’une fiche. Outre les sauvetages, inondations et incendies, une proportion importante des interventions concerne des animaux (11% en 2021): cygnes coincés dans des rails, pigeon boiteux, tortue agressive, biche perdue ou, en novembre, un goéland piégé dans un clocher.