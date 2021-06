Suisse-France - Centrale nucléaire du Bugey (F): Berne prend-il le dossier à la légère?

La centrale nucléaire du Bugey, à 70 km de Genève à vol d’oiseau, fait parler d’elle jusque dans la Berne fédérale. En effet, le Conseil fédéral avait été interpellé en mars dernier par la sénatrice Lisa Mazzone (Verts/GE). Elle s’inquiétait de la décision en février dernier de la France de prolonger de 10 ans la durée de vie de ses réacteurs les plus anciens. Dont ceux de la centrale du Bugey qui est, depuis l’arrêt de Fessenheim, la plus vieille de l’Hexagone. Berne vient de répondre.

Lisa Mazzone a donc pris le relais pour amener le sujet aux Chambres et avait interpellé le Conseil fédéral. Elle souhaitait savoir si Berne avait eu l’occasion de prendre position lors de la consultation technique menée par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) française et si oui, quelle était sa position. Et surtout, ce que comptait faire le Conseil fédéral pour assurer la sécurité de la population. Car elle le rappelle: le bassin genevois est bien plus concerné par un accident au Bugey qu’à la centrale de Gösgen par exemple.