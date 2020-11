Berne : Centre de dépistage tenu par des festivaliers

Habitués à monter rapidement des structures éphémères et à gérer des flux de visiteurs, les organisateurs du Gurtenfestival ont décroché le mandat pour installer et exploiter le drive-in de l’aéroport de Belp.

L’originalité de ce site, c’est que ce sont les organisateurs du Gurtenfestival qui ont obtenu le contrat d’installation des infrastructures et de son exploitation, révèle le «Bund». Le porte-parole de la Direction de la santé bernoise, Gundekar Giebel, s’en explique: «Ils ont une grande expertise dans le développement rapide d’infrastructures.» Porte-parole du Gurtenfestival, Lena Fischer confirme qu’on peut trouver des similitudes entre ce centre de dépistage et le festival, comme la régulation du flux de visiteurs ou encore la construction de grandes tentes. Sauf que là, elles abritent des files de voitures, et non des bars ou des scènes.