Écosse : Centre de données sous-marin à la vertu écolo

Microsoft a plongé dans la mer un millier de serveurs informatiques dans un tube avec une fiabilité prometteuse.

Microsoft avait choisi de s’installer dans les îles Orkney et leur centre de recherche sur les énergies renouvelables. L’électricité provenant de la production éolienne et solaire a suffi pour assurer l’alimentation du centre de données sous-marin. «Nous avons pu très bien fonctionner sur ce que la plupart des centres de données terrestres considèrent comme un réseau non fiable», a commenté Spencer Fowers, membre de l’équipe. Microsoft ne parle pas encore de commercialisation, mais Ben Cutler a relevé «que le stade d’une expérience scientifique a été dépassé». «Ce n’est plus qu’une question de savoir ce que nous voulons concevoir, sera-ce quelque chose de petite ou de grande taille?» a-t-il ajouté.