Satigny (GE): Centre de recyclage Serbeco: 8000m2 de stockage de déchets en feu

Dans la nuit de jeudi à vendredi, de nombreux lecteurs nous ont signalé un gros incendie en cours dans le Canton de Genève. Tôt ce vendredi matin, le Service d’Incendie et de Secours de Genève (SIS) communique et confirme être intervenu cette nuit à partir de 22h35 dans la zone industrielle du Bois-de-Bay, pour un feu d’entrepôt et 8000m2 de stockage de déchets, à Satigny. La fumée qui émanait du centre de recyclage Serbeco était visible de loin, sur une bonne partie du canton de Genève mais aussi en France voisine. Les pompiers dénombrent plus de 350 appels au 118 depuis hier soir.