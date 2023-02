Neuchâtel: Centre fédéral pour requérants: le Canton veut revenir à 480 places 

De plus, le Canton estime que le centre fédéral d’accueil devrait retrouver son ancienne capacité maximale, à savoir 480 places. Le gouvernement demande également une patrouille de sécurité dans les transports publics concernés, jugeant qu’il faut adapter la sécurité privée dans et autour du centre.

De son côté, l’UDC a demandé la fermeture pure et simple du centre. Mais aucun groupe ne l’a suivi. «Il est hors de question de fermer à cause des mauvaises actions d’un petit nombre d’énergumènes», a plaidé un député. Et l’un de ses collègues d’ajouter: «Nous devons agir avec humanité et fermeté, mais nous ne pouvons pas jeter le bébé avec l’eau du bain.»