France: pour attirer de nouveaux habitants, la Nièvre leur offre des vacances

Le département du centre de la France souffre d’un déclin démographique. Une semaine par an, il invite des familles à venir y séjourner gratuitement. Et peut-être leur donner envie de s’y installer.

Le début du massif du Morvan à Corbigny, dans le nord-est de la Nièvre. Wikipédia/Pline/CC BY-SA 3.0

Verdure, calme et maison bon marché: méconnue et en plein déclin démographique, le département de la Nièvre, dans le centre de la France, offre des vacances à qui veut bien l’«essayer», pour attirer de nouveaux habitants.

Située dans le sud-ouest de la Bourgogne, célèbre pour ses vins, la Nièvre est peuplée de quelque 200’000 personnes selon un décompte datant de 2020. Elle est entourée par la Loire à l’ouest et le massif granitique et les forêts de sapin à l’ouest du département. Un désert aux paysages naturels et variés qui n’attire plus.

Alors pour séduire et attirer de nouveaux habitants, les autorités locales ont lancé en 2020 le programme «Essayez la Nièvre»: une semaine par an, les familles sont logées gratuitement et conseillées sur leur projet d’établissement à la campagne.

Accompagnés dans leur business plan

Plus de 360 personnes ont profité de cette offre, dont Isabelle Longcourty, descendue de Tourcoing, dans le nord de la France, avec son mari Luc. «Sans ça, on ne serait jamais venu», reconnaît-elle. «On ne connaissait pas la Nièvre mais on s’est dit: «Si ça ne marche pas, ç’aura été une semaine de vacances», raconte-t-elle.

Les candidats sont conseillés pour trouver un métier, un logement, une école ou monter un dossier de reprise de commerce. «On les accompagne dans leur business plan puis le plan de financement», explique Laurent Mary, de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI).

Un Nivernais sur trois aura plus de 65 ans en 2040

Le département devrait perdre un tiers de sa population (205’800 en 2018) d’ici à cinquante ans, selon l’Institut national de statistiques, et un Nivernais sur trois aura plus de 65 ans en 2040. Ce déclin, ce n’est pas «Essayez la Nièvre» qui l’enrayera: seule une quinzaine de familles ayant participé au programme se sont effectivement installées.

«Mais on amorce une pompe», estime Martine Garcin, en charge du programme. Car, même s’ils ne passent pas le cap, les visiteurs sont 80% à se dire «très agréablement surpris», selon une enquête de 2022, se faisant ainsi des ambassadeurs du département.

«On en avait marre des vols, du bruit. On voulait du calme»

«La gratuité, c’est ce qui nous permettait de faire le séjour», se souvient Audrey Puche. Elle et son mari, Alan, vivaient avec leurs trois enfants près de Maubeuge (Nord). «On en avait marre des vols, du bruit. On voulait du calme», se souvient-elle. Elle découvre le programme à la télé et se lance, en 2021. «On ne connaissait pas la Nièvre mais c’était vraiment la campagne, ce qu’on voulait.»

En quatre mois, Alan trouve un travail et Audrey de quoi réaliser son rêve de monter un gîte: une propriété de 5000 m² surplombant la vallée. «L’immobilier ici, c’est tellement moins cher! On a une maison principale, une autre pour les grands enfants et un gîte…», énumère Audrey. «Plus une piscine!» lance Esteban, 17 ans. «C’est que du positif», résume Audrey, rayonnante. À tel point que ses parents, qui lui disaient: «Dans la Nièvre, y’a rien», lui demandent maintenant: «Tu nous trouverais pas une maison?»