Tessin: Centre sportif national de la jeunesse inauguré

Le Centre sportif national de la jeunesse à Tenero (CST) a posé un jalon supplémentaire dans l’histoire de son développement avec le nouveau bâtiment appelé «Brere», qui réunit sous le même toit sport, restauration, enseignement et administration. Pièce maîtresse de la dernière étape de construction en date, l’édifice a été érigé dans le but de répondre à la demande croissante du sport populaire et du sport de performance indique l’Office fédéral des sports. dans un communiqué. Ce vendredi, l’inauguration officielle a été célébrée en présence de l’architecte des lieux, Mario Botta et de la conseillère fédérale Viola Amherd, en charge du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports.