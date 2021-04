Le Département de la défense a publié juste avant Pâques son rapport annuel sur les grands projets qu’il mène. Sur 28 projets, 8 se sont déroulés comme prévu, 7 seulement partiellement et 8 sont à la peine. En particulier, la construction de trois centres informatiques interconnectés pour l’armée et l’Administration fédérale pose problème. Premier couac: un des sites aurait dû être construit à Mitholz, dans l’Oberland bernois, dans l’ancien dépôt de munition de l’armée. Mais comme le danger d’explosion est si grand et que le village doit être entièrement évacué, cet emplacement n’est plus une option. Du coup, l’investissement pour ces trois centres s’élèvera à 1,1 milliard de francs, soit 250 millions de plus que prévu.