Canton de Berne – Centres de retour: conditions de vie inquiétantes pour les enfants

Des centres délabrés aux infrastructures vétustes. Des familles qui s’entassent dans des espaces restreints et des enfants qui n’ont pas de place pour jouer. Telles sont les conditions de vie dans les centres de retour pour requérants déboutés à Aarwangen, Bienne et Champion (Gampelen), dans le canton de Berne. Des conditions qui préoccupent la Commission nationale de prévention de la torture (CNPT), fait-elle savoir jeudi dans un communiqué.

La CNPT critique plus particulièrement les centres d’Aarwangen et de Bienne. Plusieurs jeunes et leurs petits frères et sœurs vivent parfois depuis des années avec leurs parents dans une même pièce où ils dorment, mangent, jouent et le plus souvent font aussi leurs devoirs, explique-t-elle. La commission a même visité un couple avec deux enfants qui vivaient tous ensemble dans une pièce de 14 m2, dénonce-t-elle.