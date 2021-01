La capitale vaudoise a profité de la fermeture de ses installations pour y effectuer «des travaux d’entretien courant plus poussés que d’habitude». Mais Patrice Iseli, chef du Service des sports de la Ville de Lausanne, relève surtout que les restrictions «nous ont incités à être plus créatifs, à sortir du cadre pour garder la population en mouvement. Nous avons organisé des cours en plein air (ndlr: Genève en a également mis sur pied), ou encore créé des parcours de course et de marche connectés via une application. Ce sont des offres que nous souhaitons pérenniser et développer à l’avenir.»