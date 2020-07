Ettiswil (LU)

Cercle de fumée noire dans le ciel: une explication

De nombreuses personnes se demandaient qui avait bien pu faire un anneau de fumée au-dessus d’Ettiswil (LU), vendredi dernier. Ce ne sont pas les ovnis.

Le phénomène n’est pas naturel, mais artificiel et son auteur s’appelle R. Otti*, 20 ans. « C’est moi qui ai fait le cercle de fumée à Ettiswil » , a-t-il confirmé au quotidien alémanique. « J’ai toujours été fasciné par le s cercles que les fumeurs peuvent faire .»

Pour envoyer la fumée dans les airs, Otti et ses amis ont créé un dispositif spécial. Ils ont soudé un tube au pot d’échappement d’un vieux tracteur. Les jeunes ont utilisé un mélange d’essence et d’huile pour que la fumée soit plus dense.