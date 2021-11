Ville de Genève – Cérémonie pour les familles endeuillées durant la pandémie

Samedi, quelque 200 familles se réuniront au cimetière Saint-Georges, à l’invitation de la Ville de Genève, afin de rendre hommage à leurs proches décédés entre mars 2020 et mars 2021. «Au plus fort de la pandémie, la participation aux obsèques était limitée à cinq personnes, ce qui a été vécu par certains comme un véritable traumatisme», souligne Christina Kitsos, conseillère administrative chargée de la cohésion sociale et de la solidarité, qui se dit «touchée par la situation de familles qui m’interpellaient pour me faire part de leurs difficultés à vivre leur deuil».