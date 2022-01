Grisons : Cerf de 200 kilos sauvé des eaux par les pompiers

Un cervidé s’est trouvé bloqué dans un canal. Les pompiers ont utilisé leur grande échelle comme grue pour ramener l’animal sur la rive, sain et sauf.

Dimanche, un cerf adulte a été trouvé bloqué dans un canal à Landquart (GR) par des promeneurs. Pour sortir l’animal de sa fâcheuse position, les pompiers et le garde-chasse ont été appelés à la rescousse. La bête, pesant près de 200 kilos et ayant treize ans a d’abord été attachée par les bois. «C’est le seul endroit où un cerf ne souffre pas. Nous avons ensuite été tout doucement pour que le cerf ne se blesse pas», indique Daniel Stefanelli, commandant des pompiers de Landquart (GR).

On ne sait pas comment l’animal s’est retrouvé dans l’eau. Adrian Arquint, directeur du service de la chasse et de la pêche du canton des Grisons, émet une hypothèse. Selon lui, il est probable que trois cerfs aient été effrayés par un chien ou un promeneur. «Des témoins ont vu les bêtes filer dans un champ. Deux ont fait ensuite demi-tour et l’autre a tenté de franchir le canal et est tombé dans l’eau», explique-t-il.