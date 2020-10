Genève : CERN: feu vert à la construction du Portail de la science

Les autorités genevoises ont accordé la permission de lancer la construction de cet espace dédié à la communication et l’éducation scientifiques.

La construction du Portail de la science démarrera cette année au CERN suite à la permission officielle accordée par les autorités genevoises. Cet espace unique, dédié à la communication et l’éducation scientifiques, devrait ouvrir ses portes fin 2022.

Ce nouvel espace s’inscrit dans l’une des missions du CERN: l’éducation et la sensibilisation du grand public à la science ainsi que le partage des connaissances et de la technologie avec la société.

Echo architectural

Des tunnels, des ateliers, des cavernes d’expérimentation et d’autres espaces et instruments emblématiques de la recherche fondamentale menée au CERN trouveront un écho dans l’architecture du Portail de la science. Cette dernière est conçue par l’équipe de Renzo Piano Building Workshop.

L’installation comprendra cinq espaces différents. Elle accueillera des expositions, des activités éducatives, des laboratoires permettant de réaliser des expériences pratiques, un grand amphithéâtre, une boutique et un restaurant.

Synergie avec la nature

Tous ces éléments seront reliés par une passerelle passant au-dessus de la route de Meyrin. Ce nouveau bâtiment augmentera considérablement la capacité de communication et d’accueil de l’organisation et sera en synergie avec le Globe de la science et de l’innovation, ainsi qu’avec la nature environnante.