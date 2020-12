États-Unis : Cernée par la police, elle jette son chien dans le vide

Une Américaine de 35 ans a été arrêtée après avoir lancé son berger allemand du deuxième étage d’un motel, lundi en Floride.

La police de Daytona Beach (Floride) a assisté à une scène surréaliste, lundi dans un motel de la ville. Alertée par le personnel qui dénonçait le comportement incontrôlable d’une cliente, une patrouille a débarqué sur les lieux. Là, des employés ont expliqué qu’Allison Murphy s’en était prise à une femme de ménage et qu’elle menaçait de sauter du deuxième étage. Au moment où les policiers ont voulu entrer dans la chambre de la trentenaire pour la calmer, celle-ci a fait irruption sur le balcon, son chien dans les bras.

Ignorant les injonctions, Allison Murphy a jeté son berger allemand par-dessus la barrière, sous le regard effaré des policiers. L’Américaine est ensuite retournée dans sa chambre, où elle a été maîtrisée par les forces de l’ordre. La femme de 35 ans a été placée en détention préventive et risque une mise en examen pour cruauté envers les animaux et résistance violente à une arrestation. Un juge a ordonné qu’elle subisse une évaluation psychologique.

L’animal, lui, s’en est sorti admirablement bien. Il est retombé sur ses pattes et a été pris en charge par des témoins. «Il avait l’air effrayé», raconte Jose Carnot, qui a attrapé le berger allemand et l’a remis aux forces de l’ordre. Recueilli par un refuge, le chien a été rebaptisé Miracle. Lors d’un examen, un vétérinaire a découvert qu’une aiguille à coudre était enfoncée dans la cuisse droite de l’animal. Celui-ci a été opéré, et il se remet actuellement de ses émotions dans une famille d’accueil, en attendant de se trouver un nouveau propriétaire.