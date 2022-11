Chine – Urumqi : Certaines restrictions anti-Covid allégées après les manifestations

La province du Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine, a allégé plusieurs restrictions contre le Covid dans sa capitale, Urumqi, où un incendie meurtrier a catalysé la colère de nombre de Chinois et provoqué une vague de manifestations dans le pays. Cette tragédie, survenue jeudi et dans laquelle dix personnes ont trouvé la mort, aurait pu être évitée si les mesures anti-Covid en vigueur n’avaient pas entravé l’accès des pompiers, selon des messages circulant sur les réseaux sociaux.

Confinés depuis des semaines

Commerces et transports en commun

Certains commerces essentiels situés dans des zones à «faible risque» peuvent demander à reprendre leurs activités (à 50% de leur capacité), tandis que les transports en commun et les vols commenceront «à reprendre de façon ordonnée», ont indiqué des responsables un jour plus tôt. Samedi, des responsables avaient affirmé que la ville «avait pratiquement réduit les transmissions sociales à zéro» et que la vie allait reprendre son «cours normal, pour les habitants des zones à faible risque de manière progressive et ordonnée.»