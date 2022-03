Réfugiées ukrainiennes en Suisse – Certaines se retiennent de boire pour ne pas devoir aller aux WC la nuit

Les réfugiés ukrainiens sont de plus en plus nombreux en Suisse. De quoi mettre à rude épreuves les autorités cantonales. Celles-ci estiment que jusqu'à 300'000 personnes pourraient arriver en Suisse d'ici la fin de l'année. C'est nettement plus que prévu jusqu'à présent: le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) estime actuellement qu'il est possible que près de 50'000 personnes d'Ukraine arrivent en Suisse d'ici juillet.