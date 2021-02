Australie : «Certains animaux marins vont bien s’amuser avec ça»

Une plongeuse luttant contre le littering a immortalisé son face-à-face avec une étrange espèce marine ressemblant à un pénis humain.

«Certains animaux marins vont bien s’amuser avec ça», a notamment commenté une internaute. «Un vibromasseur de mer», s’est amusé un autre utilisateur. «Josie, tu as perdu tes effets personnels dans la mer?» a plaisanté une connaissance de la plongeuse. En commentaire, Josie Jones explique qu’il s’agit d’un concombre de mer. En réalité, l’espèce en question est un priapulide, animal pouvant vivre jusqu’à 90 mètres de profondeur. Il s’enterre dans le sable et le consomme.

La quadragénaire ne s’attendait pas à ce que ses photos fassent le tour de la presse internationale: «Je les avais envoyées à un groupe de recherche marine et on m’a demandé de les publier sur Facebook. Je ne pensais pas que cela attirerait autant l’attention», s’amuse la plongeuse. Josie, qui nettoie l’océan depuis 10 ans, mène une campagne contre le littering appelée The Only Butt.