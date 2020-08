Étude scientifique Certains anticorps protégeraient contre une réinfection

Trois membres d’équipage d’un bateau de pêche de Seattle n’ont pas été réinfectés lors d’une épidémie de Covid-19 qui a frappé la majorité des personnes à bord.

Certains membres d’équipage d’un bateau de pêche de Seattle possédaient des anticorps capables de neutraliser le nouveau coronavirus. Alors même qu’une épidémie de Covid-19 a frappé la majorité des personnes à bord, trois personnes n’ont pas été réinfectées. «La présence d’anticorps neutralisants d’une infection antérieure était significativement associée à une protection contre la réinfection», ont conclu les chercheurs de l’Université de Washington et du Fred Hutchinson Cancer Research Center de Seattle.

Cette étude est l’une des premières à suggérer un lien entre les anticorps neutralisants – ceux qui empêchent le virus de s’arrimer aux cellules – et la protection contre l’infection chez l’humain. Elle a paru sur le site de prépublication Medrxiv et n’a donc pas été évaluée par des pairs pour l’heure.

Pas tous égaux face à la maladie

En mai, avant de monter à bord du bateau, 120 membres de l’équipage sur 122 ont été testés pour détecter à la fois la présence du virus actif et les anticorps dans le sang indiquant une infection antérieure. Aucun n’avait alors été testé positif. Six d’entre eux avaient contracté le virus auparavant et avaient donc des anticorps dans le sang. Au retour du bateau, une grande majorité d’entre eux (85,2%) avaient été contaminés par le virus.