Lausanne – Certains bénéficiaires d’une structure d’accueil pourrissent la vie du voisinage

Des vidéos prises par un habitant de la rue Saint-Martin montrent une rixe ayant mis aux prises une dizaine de personnes, dimanche dernier, au centre-ville de Lausanne. Dans le message qui accompagne ces médias, le lecteur-reporter exprime sa lassitude face à une situation de chaos permanent: «L’ouverture récente d’un dortoir pour personnes dans la nécessité rend le quartier infréquentable dès 19 h (…) Les bagarres et les cris la nuit, c’est devenu récurrent», affirme en substance ce riverain, avant de fustiger l’indélicatesse des bénéficiaires de la Soupe populaire et du Répit, qui laisseraient les lieux jonchés de déchets.

Directeur général de la Fondation Mère Sofia, Yan Desarzens ne nie pas que l’ouverture des dortoirs du Répit (100 lits) contribue aux nuisances subies par les habitants du quartier. Selon lui, le point de friction se situe entre 21 h 30 et 22 h, soit le laps de temps entre l’heure de fermeture de la Soupe populaire et l’ouverture du Répit. Il précise toutefois qu’«un bar n’interviendrait pas autant que nous (ndlr: les gens de la Fondation) pour régler les nuisances causées par ces clients en dehors de son établissement». Pas question, toutefois, d’endosser la responsabilité de tous les débordements qui émaillent les soirées dans le quartier: «Les tensions quotidiennes, les sirènes des véhicules d’intervention, c’est la réalité du centre-ville. J’entends bien qu’il puisse y avoir une recrudescence des nuisances depuis la fin du confinement, mais elle n’est pas seulement due à l’ouverture du Répit.»

Dialogue ouvert, améliorations prévues

Bien au fait des comportements à problème d’une partie de la population précarisée à laquelle la Fondation Mère Sofia porte secours, Yan Desarzens assure que le dialogue avec les habitants du centre-ville est ouvert: «Nous avons déjà reçu des plaintes et nous avons eu des discussions constructives avec les personnes concernées.» Par ailleurs, avec Macadam, l’antenne de réinsertion de la Fondation, les équipes de Mère Sofia battent le pavé plusieurs fois par semaine pour nettoyer les rues des canettes, bouteilles et autres déchets abandonnés par les zonards. «On ramasse tout, que les détritus proviennent des gens auxquels on vient en aide ou de fêtards», explique le directeur général, qui promet également être très sensible à la problématique des nuisances: «Nous procéderons à la mise en place d’éléments qui apaiseront notre installation dans le quartier.»