Petite enfance : Certains enfants discriminés dans l’accès aux crèches

Une commission dénonce les inégalités qui touchent les enfants issus de milieux défavorisés ou de la migration. Elle recommande une augmentation des places dans les structures et une diminution des coûts.

En Suisse, un enfant issu de milieux défavorisés ou de la migration a moins de chances d’être accueilli dans une structure préscolaire. C’est le constat de la Commission fédérale pour les questions familiales (COFF) publié ce lundi dans une note d’information. «Or il ne devrait pas en être ainsi, car ce sont ces enfants-là qui profitent le plus des bénéfices d’un accueil en crèche pour leur développement et leur réussite scolaire», dénonce la commission dans son communiqué.

Plus de places et moins chères

Dans ce rapport, les auteurs font plusieurs recommandations pour que les inégalités soient éliminées partout en Suisse. Selon eux, les places d’accueil devraient être plus nombreuses et les tarifs facturés aux parents diminués. «Les familles à revenus bas à moyens devraient en particulier bénéficier de tarifs plus favorables. L’adoption de critères de priorité clairement prédéfinis pourrait également contribuer à réduire ces biais d’accès», écrivent-ils.