Basketball - «Certains Lions ont eu une très mauvaise attitude»

Boris Mbala (à gauche) avec le Genevois Donatas Sabeckis. freshfocus

Il est finalement arrivé. Capitaine de Fribourg Olympic, vaincu en finale de la Coupe de Suisse par les Lions de Genève (85-82) samedi soir, Boris Mbala a pris la parole en conférence de presse une dizaine de minutes après son entraîneur, Petar Aleksic, qui n’a pas manqué de l’embrasser en quittant la pièce. «Il va falloir du temps pour digérer. Il y a de la déception d’avoir perdu cette finale chez nous», a concédé l’ailier.

Pour les Fribourgeois, déjà éliminés par le rival genevois à la dernière seconde en demi-finale de la Coupe de la Ligue à Montreux il y a quelques semaines, c’est un deuxième match couperet qui leur échappe. «Même si on a pu montrer notre vrai visage en seconde mi-temps, il y avait trop de nervosité chez nous en début de partie. On les a trop respectés et je ne sais pas pourquoi. Mais eux, ils ont eu une très mauvaise attitude.»

«Les regards de certains joueurs qui ont joué ici, qui ont beaucoup tiré de ce club… On dirait qu’ils ont oublié d’où ils viennent» Boris Mbala, ailier de Fribourg Olympic

Relancé sur cette dernière phrase par notre confrère de «La Liberté», Boris Mbala a précisé. «C’est quelque chose qui s’est passé lorsque nous recevions nos médailles. Les regards de certains joueurs qui ont joué ici, qui ont beaucoup tiré de ce club… On dirait qu’ils ont oublié d’où ils viennent. Ce n’est pas bien, je n’aime pas trop ça. Ils nous ont battus, d’accord, mais c’était une bonne bataille et il faut savoir rester humble.»