Suisse – Certains marchés de Noël rusent pour contourner le pass sanitaire

Cette année, de nombreux marchés de Noël auront à nouveau lieu. De quoi réjouir les amateurs de vin chaud et d’amandes caramélisées. Or de nombreuses villes limiteront l’accès aux personnes possédant un pass sanitaire. C’est le cas notamment à Zurich ou à Berne. D’autres localités comme Montreux, Lausanne, Saint-Gall ou encore Winterthour (ZH) exigeront le certificat Covid uniquement pour certains secteurs, comme par exemple les endroits où sont servis les vins chauds et la nourriture.

Pas une manifestation

Certaines villes, elles, ont trouvé un moyen pour totalement contourner le pass sanitaire: elles considèrent le marché de Noël comme étant un marché normal et non une manifestation. Du coup, la règle des 3G (testé, vacciné ou guéri) ne s’applique plus. Bâle et Coire se placent notamment dans cette catégorie. Contactées, ces localités assurent que le tout a été approuvé par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).