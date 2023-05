Lizzy Caplan: «Certains ne pourront pas s’empêcher de comparer»

Notre série approche l’intrigue d’une manière différente et bien plus moderne. À l’époque, le personnage d’Alex Forrest était vu comme une femme paumée, désespérée et prête à tout pour se venger. L’homme avait le beau rôle. Mais Glenn Close elle-même ne voyait pas les choses ainsi. Alex est probablement une femme qui a une maladie mentale qui a besoin d’aide. En fait, notre série suit la véritable inspiration du scénariste de «Liaison fatale», James Dearden.

Bien sûr, notre approche de l’intrigue est bien différente de l’original. Certains ne pourront pas s’empêcher de comparer. Moi, je me contente de faire mon travail. J’ai regardé de nombreuses interviews de Glenn Close sur son interprétation d’Alex Forrest. Une autre scène finale où Alex se suicidait a été tournée, mais a été coupée du film. On aurait moins vu cette femme comme une manipulatrice prête à tout pour récupérer un homme.

Au fil des épisodes, les téléspectateurs vont changer d’avis sur qui est le gentil et le méchant, car, comme souvent, rien n’est blanc et noir. Il y a des nuances dans tout. Le challenge était donc de rendre Alex sympathique aux yeux des téléspectateurs. Mon but était de transmettre cette notion qu’elle est peut-être juste une femme terriblement seule et amoureuse, prête à tout par amour. Il ne faut pas seulement qu’on la voit comme une dingue.