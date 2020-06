Amnesty accuse des soldats sahéliens de «semer la terreur» dans les villages

Amnesty International accuse des soldats des armées de trois pays du Sahel de «semer la terreur» dans les villages où ils ont causé la mort ou la disparition de près de 200 personnes en quelques mois. Au Burkina Faso, au Mali et au Niger, «des soldats sèment la terreur et commettent des tueries dans des villages sous couvert d'opérations antiterroristes», écrit l'organisation de défense des droits humains dans un document publié dans la nuit de mardi à mercredi.

Cette mise en cause rejoint les nombreuses dénonciations d'exactions imputées aux armées de ces trois pays engagées dans le combat contre les djihadistes. Entre février et avril, au moins 57 villageois ont été victimes de meurtres et 142 autres ont disparu entre les mains de soldats des armées régulières, selon l'ONG.