Certains Vaudois ont profité des tests rapides pour s’assurer des Fêtes sereines. Keystone

Les Vaudois sans symptômes semblent avoir profité des tests rapides pendant les Fêtes pour s’assurer un Noël avec Papy et Mamie en toute sécurité. «Il y a eu un pic de dépistages le 23 décembre dans le canton. Quelque 4000 personnes ont effectué un test, dont 1561 un test rapide», commente Valérie D’Acremont. Cette infectiologue à Unisanté (centre universitaire de médecine générale et santé publique) et professeure à l’Université de Lausanne se réfère aux chiffres cantonaux, accessibles à tous en ligne.

Augmentation croissante

Si le nombre de cas positifs est resté stable pendant la période des Fêtes, l’augmentation du nombre de dépistages rapides a été croissante entre le 20 et le 23, puis le taux est demeuré encore élevé le 24, avec plus de 1’360 tests effectués. «Parmi tous ceux qui ont fait un test rapide, il s’agissait surtout de gens qui présentaient des symptômes (9 personnes testées sur 10, comme habituellement) mais aussi de gens qui n’en avaient pas. Certains ont été très honnêtes en demandant d’emblée un test payant», confie Valérie D’Acremont. Ces derniers ont alors dû débourser entre 60 et 80 francs.

La courbe a ensuite drastiquement chuté le jour de Noël, où seuls 475 Vaudois se sont présentés pour un dépistage rapide. Et dimanche, les chiffres dépassaient à peine la barre du millier. « On constate que l es gens qui se sont fait tester avant Noël, sans symptômes, ne viennent déjà plus» , précise la médecin adjointe.

Même constat à Yverdon

Même constat dans le Nord vaudois. «La fréquentation du centre de test du Covid-19 de l’hôpital d’Yverdon-les-Bains (VD) a augmenté durant la semaine de Noël, avec une moyenne de 400 tests par jour, contre 300 une semaine plutôt. Et plus de 413 passages au drive-in ont été comptabilisés le 24 décembre», annonce Loïc Favre, responsable communication des Établissements hospitaliers du Nord vaudois. Selon ce dernier, «cette augmentation s’explique notamment par les demandes d’attestation, qui ont doublé en un peu plus d’une semaine. Le 24 décembre, près d’une centaine ont été demandées.» On devine des voyageurs pour la France e t le Portugal , notamment.