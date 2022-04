Pâques : Certains parents choisissent de bannir les lapins en chocolat

Les douceurs de Pâques passent de plus en plus mal auprès de certains adultes, qui ne veulent pas développer une addiction au sucre chez leurs enfants.

Croquer ou pas croquer une oreille de lapin à Pâques quand on est un enfant? Telle est la question que certains parents se posent. 20Min/Matthias Spicher

C’est une tradition de longue date en Suisse comme dans d’autres pays: à Pâques, on offre des œufs et des lapins en chocolat, surtout aux enfants. Hic: de plus en plus de parents trouvent cette coutume problématique du point de vue nutritionnel. Et préfèrent du coup offrir à la place des cadeaux non comestibles, voire utiles, à leur progéniture.

À l’image de cette Zurichoise interrogée par nos collègues de 20 Minuten. «Notre fils adore le chocolat, mais nous préférons lui offrir un jouet à Pâques», confie-t-elle. Quant à sa nièce de six ans, elle lui offre un jeu de cartes plutôt qu’un lapin. Selon elle, les petits pourront ainsi profiter plus longtemps de ces cadeaux. Et surtout cela limite leur consommation de sucreries: «nous en mangeons beaucoup trop. Il faut bien que cette consommation s’arrête à un moment donné», explique-t-elle.

Plutôt «des Lego ou un hôtel à insectes»

Du côté des blogueuses familiales, on se montre également critique. «Moi non plus, je n’offre pas de lapins en chocolat à mes enfants à Pâques», indique Moana Werschler, connue en Suisse alémanique sous le nom de «Miss Brocoli». Elle demande du coup à son entourage d’offrir à ses bambins, dans la mesure du possible, des cadeaux utiles, comme «des Lego ou un hôtel à insectes». Elle ne bannit pour autant pas les sucreries pour ses enfants. Mais préfère opter pour des alternatives plus saines et moins sucrées comme des oursons en gomme à base de stévia, explique-t-elle.

Une autre blogueuse a choisi de ne pas donner de sucreries à sa fille jusqu’à ses deux ans. Mais maintenant que son enfant a fêté ses trois ans, elle accepte désormais que ses proches gâtent la petite avec un lapin en chocolat, «pour autant que tous ne lui offrent pas la même chose». Son souhait? Évitez qu’une potentielle dépendance devienne source de conflit avec la jeune demoiselle.

Pas besoin de bannir les lapins

En revanche, une autre maman estime que Pâques est indissociable du lapin et n’imagine pas priver ses enfants des joies de croquer l’oreille d’un animal en chocolat. Les enfants doivent pouvoir profiter de Pâques et, pour une fois, manger un peu plus de chocolat que d’habitude, estime-t-elle. «Ça ne sert à rien de faire de tout quelque chose de sain et de pédagogique», critique-t-elle.

Un avis partagé par la psychologue nutritionniste Nicole Heuberger, même si elle dit comprendre certains parents anti-chocolat. Mais elle rappelle que Pâques n’a lieu qu’une fois par an. «Pas besoin de faire un exemple ce jour-là et de bannir les lapins», explique-t-elle en rappelant qu’il n’est pas nécessaire d’offrir non plus une bestiole en chocolat aussi grande que le môme…

Pourquoi un lapin à Pâques? La tradition d’offrir un lapin, qui symbolise le printemps, le renouveau et la fertilité vient d’Allemagne (le Osterhase). Son origine viendrait d’une légende allemande dans laquelle une femme pauvre, ne pouvant offrir des douceurs à ses enfants, décora des œufs qu’elle cacha dans le jardin. Les enfants, apercevant un lapin, crurent que c’est cet animal qui avait pondu les œufs. Quant aux œufs de Pâques, la tradition remonte, elle, à l’Antiquité, puisque Égyptiens et Romains s’offraient déjà des œufs peints, symboles de vie, au printemps. La tradition chrétienne date, elle, du IVe siècle: l’Église interdisant de consommer des œufs durant le carême, ceux-ci étaient conservés pour être décorés et offerts à Pâques.