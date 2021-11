Covid-19 : Certains parents montent au front pour la vaccination des enfants

Faut-il suivre l’exemple des Etats-Unis, qui ont autorisé cette semaine la vaccination des enfants contre le coronavirus? Des parents suisses le souhaitent.

Les cas de contamination au coronavirus et les quarantaines se multiplient dans les écoles, écrit la «SonntagsZeitung», qui prend l’exemple de plusieurs classes de Dornach (SO), où jusqu’à la moitié des élèves étaient testés positifs. Les masques n’y sont plus obligatoires et les tests groupés facultatifs.