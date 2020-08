Rentrée scolaire

Certains parents ne pourront pas accompagner leur petit jusqu’en classe

Des cantons alémaniques prennent des mesures restrictives pour éviter que le virus ne se propage en milieu scolaire. Chez les Romands, on temporise encore.

Vaud et Genève dévoileront leur stratégie la semaine prochaine.

Le Covid-19 n’en a pas fini de bouleverser les habitudes. Sur le plan scolaire, les élèves ont par exemple repris le chemin des classes de façon masquée, ce lundi dans le canton de Berne. Au Tessin, on ambitionne de faire une rentrée «la plus normale possible» , avec des plans de secours en cas de regain des contaminations avant la date qui est agendée au 31 août. Mais un autre rituel est par endroits mis à mal.

Parents tenus à l’écart

Dans certains cantons et établissements, pour éviter la propagation du virus, les parents ne pourront pas amener leur enfant jusqu’en classe pour leur premier jour, voire même ne pourront pas pénétrer tout court dans le périmètre même de l’école et devront se séparer de leur progéniture et l’envoyer seule face à l’inconnu d’un nouvel environnement.