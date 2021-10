«Vivre-ensemble» – Certains Suisses n’aiment ni les racistes… ni les étrangers

La région lémanique est la plus ouverte à la diversité, selon cette étude. 20min/Marco Zangger

«Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l’œil de ton frère et n’aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil?» Avec 2000 ans d’avance, Jésus semble avoir cerné la relation qu’entretient une partie de la population avec le racisme et les étrangers. L’Office fédéral de la statistique (OFS) a publié jeudi les résultats d’une étude sur le «vivre-ensemble» en Suisse. On y apprend que 69% des habitants du pays se disent «en désaccord total avec les attitudes racistes». En même temps, 41% de la population qui n’est pas issue de la migration dit par exemple «être dérangée par la présence de personnes perçues comme différentes au quotidien».

Un constat toutefois positif

L’étude de l’OFS est naturellement bien plus nuancée: les Suisses ne sont pas si réfractaires à l’arrivée d’étrangers que ça. Le sondage de l’OFS tente finement de déceler les attitudes de la population vis-à-vis de ceux qui parlent une autre langue, qui ont une autre religion ou qui ont une autre couleur de peau. Et son constat est d’ailleurs positif. «La population vivant en Suisse fait globalement preuve d’ouverture lorsqu’elle est confrontée à la différence nationale ou culturelle. De fait, de toutes les personnes vivant en Suisse, peu de personnes déclarent être dérangées par la présence de personnes d’appartenance différente», dit l’OFS. En comparaison avec la précédente étude, l’évolution va dans le sens d’une plus grande tolérance.

La parabole de la paille et de la poutre en image.

L’ouverture latine

Les attitudes positives ou négatives face à «l’autre» ne sont pas égales sur tout le territoire. «La comparaison entre grandes régions montre que le sentiment de dérangement face à des personnes perçues comme différentes est moins fréquent en région lémanique (24%), au Tessin (24%) et à Zurich (30%) qu’en Suisse orientale (41%). Il est par ailleurs moins prévalent dans les régions linguistiques française et italienne (respectivement 24%) que dans la région alémanique et romanche (37%)», relève l’étude.

Il est aussi intéressant de noter que les régions où la population issue de la migration est la plus forte sont aussi celles où il y a le moins de personnes qui établissent un lien entre immigration et insécurité ou qui se sentent «étrangères dans leur pays». Pour cette dernière donnée, les habitants de l’arc lémanique se démarquent et sont largement moins nombreux qu’ailleurs à éprouver ce sentiment.

Le revenu a peu d’impact

L’institut statistique a enfin cherché à définir les liens entre les attitudes ouvertes ou fermées et d’autres facteurs tels que le lieu d’habitation, l’orientation politique ou le statut migratoire. Il en ressort que les personnes qui se déclarent de droite sont plus susceptibles d’être dérangées par la présence de personnes différentes. Ceux qui ont un passé migratoire sont 20% à ressentir un tel type de gêne, contre 41% chez ceux qui ne sont pas issus de la migration.