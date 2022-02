Oui, les superhéros baisent!

cinéma : «Certains superhéros baisent»

James Gunn a réagi aux propos de Steven Soderbergh, qui critiquait l’univers «sans sexe» des films adaptés de comics.

Dans une interview récente pour The Daily Beast , le cinéaste américain de 59 ans a expliqué qu’il n’était pas intéressé par cet univers «peu crédible»: «Je ne suis pas un snob, je ne prétends pas du tout que ça soit d’un niveau inférieur, a-t-il assuré. Mais pour la plupart de ces films, j’ai du mal à comprendre leur monde. À part le fait qu’on peut courber le temps, défier la gravité et tirer des rayons laser avec ses doigts, il n’y a pas de baise. Personne ne baise! Je ne saurais pas comment écrire de personnages dans un univers où ça n’existe pas.»

«Mes films, ceux de Zack Snyder, de Richard Donner, de Chloé Zhao et de Tim Miller sont les premiers qui me viennent en tête», a ajouté James Gunn, tout en précisant qu’il était vrai que le sexe semblait inexistant dans beaucoup d’adaptations de comics, et que la remarque de Steven Soderbergh n’était pas infondée. «Le sexe n’est pas nécessaire dans chaque histoire, a poursuivi James Gunn sur sa lancée. Mais avoir un univers cinématographique entier aseptisé et sans sexe est un déni de qui nous sommes en tant qu’êtres humains.» Voilà qui est dit!