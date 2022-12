Genève : Certains trams et bus rouleront plus souvent dès dimanche

Le nouvel horaire des Transports publics entre en vigueur ce weekend. Il renforcera notamment la cadence de quelques lignes, en ville et en campagne.

Le réseau des Transports publics genevois (TPG) adoptera dès dimanche de nouveaux horaires. «Pour s’adapter aux besoins de notre clientèle, l’offre sera améliorée sur certaines lignes, avec des cadences plus soutenues», indique la régie.

La fréquence sera aussi renforcée, aux heures creuses en semaine et le samedi en journée, sur la ligne 46, pour offrir une fréquence uniforme de 30 minutes entre Bardonnex et le Stade de Genève. D’autres liaisons verront aussi leur cadence augmenter: il s’agit des bus 20 et 43.