vacances d’été : Certificat Covid aux frontières: gros bouchons en vue

À l’importante affluence prévue sur les routes cet été s’ajoutera le temps d’attente lié aux contrôles des certificats Covid effectués aux douanes.

La douane de Bardonnex figure parmi les postes-frontières où le risque d’embouteillage est le plus élevé, selon l’Office fédéral des routes.

«Il est possible qu’il y ait d’importants embouteillages devant les douanes, car les contrôles des certificats Covid des voyageurs retarderont leur passage», déclare Thomas Rohrbach, porte-parole de l’Office fédéral des routes (OFROU) à « 20 Minuten » vendredi. Alors que le certificat Covid s’érige en laissez-passer pour se rendre à l’étranger, les détenteurs du sésame devront (aussi) s’armer de patience.

Les modalités de contrôle exactes ne sont pas encore connues pour la haute saison, mais les autorités frontalières étrangères pourraient adapter leur procédure en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique. Thomas Rohrbach s’attend ainsi à des schémas différenciés selon les postes-frontières. Certains devraient effectuer des contrôles ponctuels, tandis que d’autres seront plus stricts.

«Quiconque entre en Allemagne doit s’attendre à être contrôlé»

Le ministre fédéral allemand de l’Intérieur, Horst Seehofer, a déclaré que «quiconque entre en Allemagne doit s’attendre à être contrôlé.» À l'ambassade d'Italie à Berne, on indique que la mise en œuvre des contrôles est laissée aux autorités frontalières compétentes. Les Autrichiens adoptent une approche similaire.

En août dernier, les contrôles sanitaires avaient engendré plus de dix heures d’attente à la frontière entre l’Autriche et la Slovénie.

Plus de temps, pour réduire le risque d’accident

Pour réduire le risque d’accident, l’OFROU conseille ainsi aux voyageurs de prévoir plus de temps pour leur voyage. «Si vous conduisez en étant stressé à cause d’un embouteillage, vous risquez de vous mettre en danger et de mettre en danger les autres usagers de la route», a également indiqué Thomas Rohrbach.