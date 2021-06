Session - Certificat Covid et manifs: le National change d’avis

La droite a pourtant plaidé pour le maintien de cette disposition, en soulignant les efforts du Conseil fédéral pour mettre en place au plus vite le certificat Covid. «Celui-ci vise à épargner des restrictions aux personnes testées, guéries et vaccinées. C’est urgent, car sinon nous aurons une solution technologique que nous payons cher, mais qui n’apportera rien aux citoyens», a ainsi lancé Christian Wasserfallen (PLR/BE). Si nous voulons une véritable valeur ajoutée pour les Suisses et qu’ils n’aient plus aucune restriction, par exemple lors de grands événements, il faut libérer ceux qui ont guéri, qui ont été vaccinés ou qui ont été testés. Sinon, le certificat Covid risque d’être un instrument bureaucratique inutile», a-t-il martelé.