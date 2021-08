Politique : Certificat covid exigé pour l’assemblée des Vert’libéraux

Même si moins de 1000 militants sont attendus, le parti pense qu’il s’agit d’une mesure «raisonnable» et «responsable».

La 45e assemblée des délégués des Vert’libéraux aura lieu le 21 août prochain à Rüschlikon (ZH), à l'Institut Gottlieb Duttweiler. Le parti se prononcera notamment sur les deux objets soumis en votation le 26 septembre : l’initiative 99% et le Mariage pour tous.

Mais la particularité de cette assemblée est ailleurs: elle sera accessible uniquement: sur présentation d'un certificat Covid valide et d'une pièce d'identité valable. L’invitation envoyée aux militants précise même comment obtenir ce sésame.

Facultatif pour moins de 1000 personnes

Pourtant, le certificat Covid n’est obligatoire que pour les événements de plus de 1000 personnes: «S’il est effectivement vrai que le certificat n'aurait pas été obligatoire pour nous du fait que nous attendons moins de 1000 personnes, nous avons toutefois volontairement décidé de demander un certificat Covid», nous répond le secrétariat du parti. «Il s’agit là d’une décision raisonnable si l’on prend en compte l’ampleur de l’événement. Nous croyons fermement qu'il s'agit là de la meilleure solution et sans aucun doute de la plus responsable au vu de la situation actuelle».