Genève : Certificat Covid: les restaurateurs jouent le jeu… Ou pas

Les contrôles de l’État n’ont révélé aucune défaillance dans les vérifications du pass, de la part des établissements. Plusieurs enquêtes affirment le contraire.

Le certificat Covid est-il correctement vérifié auprès des clients par les restaurants? Oui, dit le canton après avoir effectué des contrôles. D’après la «Tribune de Genève» , l’État affirme n’avoir sanctionné aucun établissement pour infraction et constate que les règles sont globalement bien respectées. Cinq inspecteurs ont été affectés à cette tâche depuis le 20 septembre. Ils ont effectué 32 contrôles. Aucun n’a donné lieu à une sanction. Deux cas sont en approfondissement. Une affirmation qui étonne le quotidien qui indique avoir reçu des témoignages allant dans le sens contraire. À savoir, une absence de contrôle ou le caractère aléatoire de ceux-ci.

Au niveau romand, l’émission On en parle et le magazine «Bon à savoir» révèlent, après enquête en Suisse romande, que sur 70 restaurants visités, seuls 33% ont vérifié le certificat et la carte d'identité, comme exigé par l'Office fédéral de la santé publique. La moitié s’est contentée de scanner le certificat sans vérifier l’identité. Enfin, 16% des établissements n’ont rien demandé au client.