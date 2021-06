Coronavirus en Suisse - Certificat Covid: sa validité pourrait être allongée à 9 ou 12 mois

Alors que le lancement des premiers certificats Covid est imminent, la question de leur durée de validité reste en suspend. Officiellement, la durée de protection vaccinale n’est garantie que dans les six mois qui suivent le vaccin. Problème: les premières personnes vaccinées l’ont été… il y a bientôt six mois. Seront-elles alors exclues des critères pour l’obtention du précieux sésame?

Adapter la durée de validité

L’immunité conférée par les vaccins semble aller au delà des six mois initialement retenus. Des données scientifiques, attendues en juin, devrait confirmer le constat. Vendredi, le Conseil fédéral est attendu pour donner de plus amples détails sur le certificat Covid.

Un million de doses en une fois

La campagne de vaccination, elle, se poursuit tambour battant. «Nous avons reçu samedi la plus grosse livraison de vaccins à ce jour, avec un million de doses de Moderna, auxquelles sont venues s’ajouter 100’000 doses de Pfizer lundi», a indiqué Virginie Masserey. En fonction du nombre de personnes qui voudront se faire vacciner (lire encadré), le moment où tous ceux qui le souhaitent auront eu accès à au moins une dose se situera entre fin juin et août.

Un PCR pour les vaccinés peut être utile

Pour l’OFSP, une personne vaccinée qui présente des symptômes de Covid devrait se faire dépister via un test PCR. D’une part, il rappelle que la protection n’est pas garantie à 100%. Mais surtout, un test peut grandement aider les recherches de la Confédération en matière de séquençage. «Si ces personnes font un test PCR, on pourra séquencer le virus, et voir si, par exemple, certains variants parviennent plus souvent que d’autres à contourner le vaccin», informe Virginie Masserey.