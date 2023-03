Hockey Awards: Cervenka au top, quatre Genevois plébiscités

Le génie de Roman Cervenka a été récompensé par les entraîneurs et capitaines de National League dans le cadre des traditionnels Hockey Awards organisés conjointement par «24 heures», la «Tribune de Genève», le «Bund» et le «Tages-Anzeiger».

L’attaquant tchèque de Rapperswil, élu MVP (most valuable player, ou joueur le plus utile) ainsi que meilleur attaquant de la saison régulière 2022-2023, succède à Henrik Tömmernes, élu MVP en 2022. L’arrière suédois de Genève-Servette a en revanche largement remporté la palme de meilleur défenseur ainsi que mérité une place dans le All-Star Team. Le centre Valtteri Filppula et l’ailier Teemu Hartikainen (Genève-Servette) ont également été choisis dans l’équipe type de l’exercice 2022-2023.