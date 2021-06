Classement - Ces 10 rues sont les plus cool du monde

On les appelle les «World’s Coolest Streets». De La Havane à Melbourne, de Lisbonne à Los Angeles, le magazine, véritable city-guide créé en 1968 dans les plus grandes villes du monde, a demandé à plus de 27’000 personnes de répondre à la question suivante: quelle est la rue la plus cool de votre ville? Le choix devait se faire en intégrant plusieurs critères comme la cuisine, les bars et l’activité nocturne, l’art et la culture, mais aussi l’énergie dégagée par la communauté qui y vivait.