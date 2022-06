Science-fiction: Ces 15 visions futuristes tirées de films ou de livres sont devenues réalité

En 1927 déjà, le film «Metropolis» abordait le thème des androïdes – et accessoirement des appels vidéo.

L’imaginaire fertile des écrivains et des cinéastes nous a livré de nombreuses prophéties devenues réalité bien des années plus tard. Reste à savoir dans quelle mesure les bricoleurs et les chercheurs se sont inspirés de ces idées ou si les inventions modernes sont tout simplement la conséquence logique de la recherche.