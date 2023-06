Conseils: Ces 5 choses stressent votre chien

Lunettes de soleil et chapeaux

Les chiens se fient à notre visage et à nos expressions faciales pour interpréter les signaux que nous leur envoyons et ce que nous leur demandons. Si le visage est en partie caché derrière une paire de lunettes de soleil ou un grand chapeau, le chien peut avoir du mal à détecter ces signaux, ce qui peut être source de stress pour l’animal. S’il vous est impossible de faire autrement en été, vous pouvez essayer de lui apporter beaucoup d’attention pour lui signaler que tout va bien.

Déplacement de meubles

Les chiens d’un certain âge et ceux qui ont une mauvaise vue se fient à leur odorat et à leur mémoire pour s’orienter. Si vous réorganisez entièrement l’aménagement d’une pièce, le chien risque, dans un premier temps, de se sentir perdu. Pour éviter cela, vous pouvez essayer de ne déplacer que certains meubles afin que l’animal ait le temps de s’habituer à ce nouvel environnement.