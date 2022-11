Less is more: Ces 5 produits beauté ne servent à rien (selon une dermato)

Less is more :

Se ruiner en crèmes et produits de beauté pour lutter contre le vieillissement: une bataille perdue d’avance pour le Dr Fayne L. Frey. Selon cette dermatologue américaine, dont l’ouvrage «Skincare Hoax: How You’re Being Tricked into Buying Lotions, Potions & Wrinkle Cream» (La grosse blague des cosmétiques: comment on vous incite à acheter des lotions, des potions et des crèmes antirides) vient d’être publié, seuls trois produits de beauté seraient vraiment utiles.

Getty Images

Le trio gagnant selon la dermatologue pour avoir une belle peau? Un bon nettoyant, une crème hydratante et de la crème solaire. Rien de plus. «En ce qui concerne les crèmes de nuit, celles pour le contour des yeux, le cou, les pieds et les toniques, à mon avis, si vous avez une peau saine, vous n’avez besoin d’aucun de ces produits, assure-t-elle dans une interview accordée au «New York Post». Si vous les voulez et qu’ils vous font vous sentir bien, profitez-en. Je ne vous dis pas comment dépenser votre argent, mais ils ne sont pas nécessaires.»

Le Dr Faune L. Frey liste également cinq produits qui ne sont d’aucune utilité, selon elle. Les voici.

Getty Images/iStockphoto

1. Les masques

Selon la spécialiste, aucune étude scientifique sérieuse n’a pu prouver que la pose d’un masque sur le visage apporte davantage de bénéfices à la peau qu’une bonne crème hydratante.

2. Les gommages

«Il n’est pas prouvé que l’élimination des cellules mortes, également appelée exfoliation, soit bénéfique pour la santé de l’épiderme. La peau se détache naturellement dans son processus normal de mue», explique-t-elle. D’après la dermatologue, bien qu’un gommage puisse rendre l’aspect de la peau plus lisse, il peut aussi la rendre plus sèche et irritée.

3. Les crèmes de nuit

L’une des plus grosses arnaques selon le Dr Fayne L. Frey qui assure que la peau ne change pas en quelques heures. «Cette histoire de crèmes de nuit n’a juste aucun sens et qu’un seul but: vendre deux pots de crème au lieu d’un seul», s’insurge-t-elle.

4. Les soins contour des yeux

Pour la spécialiste, les crèmes contour des yeux sont ne sont que de la crème hydratante vendue dans un plus petit pot, à un prix plus élevé. «Oui, la peau autour des yeux est fine, mais au microscope, un pathologiste ne peut distinguer un échantillon de peau prélevé sur la pommette de celui prélevé autour de l’œil, souligne-t-elle. Certains diront que la peau est plus sensible aux dommages causés par les rayons ultraviolets du soleil, mais ironiquement, la plupart des crèmes contour des yeux ne contiennent pas d’écran solaire.»

5. Les sérums