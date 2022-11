Cauchemars dermatologiques: Ces 5 routines beauté abîment votre peau

La peau est un organe sensible. Pourtant, elle est parfois soumise à rude épreuve, car on la veut dénuée d’impuretés, aux pores fins et à l’aspect soyeux. Certaines routines beauté sont de véritables défis et malmènent la peau à la longue. Nous vous révélons lesquelles il convient d’abandonner de toute urgence.

Quels soins prenez-vous pour votre routine beauté? Je teste tout, sans prendre de précautions particulières. Je privilégie les produits cosmétiques sans additifs chimiques et j’évite de tester trop de nouveaux produits. Je n’utilise que des produits cosmétiques doux. Je n’ai pas de routine beauté.

1. Les tendances TikTok

Les personnes en quête du dernier produit miracle pour avoir une peau éclatante s’en réfèrent souvent à TikTok. Et il n’y a rien d’étonnant à cela: chaque semaine, une nouvelle méthode censée débarrasser la peau des impuretés et mettre un terme à la sécheresse cutanée y fait son apparition. Sauf que certaines tendances TikTok sont dangereuses au point que nous y avons consacré un article; d’autres sont juste inutiles. Quoi qu’il en soit, aucune de ces astuces ne convient à tous les types de peau. Les dermatologues sont les mieux à même de conseiller le soin le plus adapté.

2. Des soins trop agressifs

Rappelons aux accros des soins pour la peau, qui s’adonnent tous les soirs à une routine beauté en dix étapes qu’il faut avoir la main légère! Répétés trop souvent, les peelings permettent peut-être de se débarrasser des boutons à court terme, mais finissent, à la longue, par détruire la barrière cutanée. Les gommages mécaniques à gros grains sont à bannir totalement pour le visage (ils peuvent néanmoins être utilisés pour le corps). On leur préférera un gommage chimique aux acides de fruits (AHA ou BHA), une à deux fois par semaine, qui aura de l’effet sur la peau, sans pour autant causer de dommages.

Les gommages à gros grains sont à bannir pour le visage. Polina Kovaleva

3. Le manque d’hygiène

Après l'excès d'hygiène, on passe au manque d'hygiène… du linge de maison. En effet, les bactéries, résidus de produits de beauté et autres cellules de peau mortes prolifèrent rapidement sur l’oreiller, les serviettes de toilette et les pinceaux. Lorsqu’ils entrent en contact de la peau du visage, ils peuvent donner naissance, entre autres, à des boutons et à des irritations. C'est pourquoi il faut les laver régulièrement. Les pinceaux pour produits liquides doivent être lavés une fois par semaine, les autres une fois par mois.

Par respect pour la peau, il faut penser à nettoyer régulièrement ses pinceaux. Pexels/Mart Production

4. La position de couchage sur le côté

Certes, il n'est pas facile d'influencer sa façon de dormir. Les personnes qui dorment sur le côté sont nettement désavantagées en matière de formation de rides. Rien que la pression exercée sur le visage par l’oreiller provoque des rides. À cela s'ajoute la force de gravité. Un oreiller placé sous les genoux ou autour des côtés du corps peut aider à adopter une position de couchage sur le dos.

5. Des produits périmés

Vous refusez de consommer un yaourt périmé depuis huit jours, alors que vous utilisez votre sérum de vitamine C depuis des lustres? Pas top, voire même potentiellement dangereux. La plupart des crèmes et des sérums se conservent environ un an après ouverture (voir le symbole du pot ouvert). Mais certains principes actifs comme le rétinol et la vitamine C n'agissent, dans la plupart des cas, que pendant trois mois. Passé ce délai, ils ne servent plus à rien. Si vous dépassez largement la date de péremption, des irritations et des rougeurs peuvent apparaître.

Il convient de veiller à ne pas utiliser les produits cosmétiques après leur date de péremption. Pexels/Karolina Grabowska