Avant le travail: Ces 7 habitudes matinales bousillent votre productivité

La journée de travail vient à peine de commencer et déjà la sensation d’avoir la tête sous l’eau. Résultat: une productivité dans les chaussettes. Et si vous aviez l’une des (ou plusieurs) mauvaises habitudes listées plus bas? Selon des experts en productivité interviewés par l’édition britannique du «Huffington Post», les sept comportements ci-dessous parasiteraient le début de la journée et seraient donc à proscrire.