Ils signent la singularité d’une silhouette, ponctuent l’allure. Les accessoires de mode n’ont rien d’anecdotique dans les collections automne-hiver 2021-2022 qui ont été présentées ces derniers jours dans le cadre de la Fashion Week de Paris. La saison cultive la flamboyance. On a repéré des objets détournés de leur fonction première pour devenir les objets du désir à l’instar du sac-coussin de Balmain. Dans un registre tout aussi spectaculaire, les références au surréalisme sont naturellement présentes chez Schiaparelli chez qui le mouvement artistique fait partie de l’âme. Les lunettes pourvues d’un nez et l’étui en forme d’oreille dorée de la maison parisienne sont dingues. On adore.