Festival de Venise - Ces actrices ont enflammé le tapis rouge de la Mostra

Zendaya

Portée par l’actrice américaine Zendaya lors la première du film «Dune», la sublime robe signée Olivier Rousteing pour Balmain est sans aucun doute la tenue qui a fait le plus parler d’elle. La raison? L’apparente fluidité du tissu et la souplesse du drapé de cette robe effet mouillé ne sont, en fait, qu’un trompe-l’œil. Fabriquée en cuir, elle a été faite sur-mesure pour l’actrice à partir d’une réplique exacte de son buste. Égérie de la marque Bulgari, Zendaya portait un collier en forme de serpent orné d’une émeraude de 93 carats.

Milena Smit

Coup double pour Balmain qui signe également cette tenue sculpturale portée par l’actrice espagnole Milena Smit lors de la première de «Madres paralelas», le nouveau film de Pedro Almodóvar. Cette robe sur-mesure est confectionnée en soie et sertie de plus de 95’000 cristaux Swarovski.

Anya Taylor-Joy

Qu’il est loin le look austère d’Elizabeth Harmon, le personnage qu’Anya Taylor-Joy incarne dans la série «Le jeu de la dame» (The Queen’s Gambit). L’actrice a fait sensation samedi dans une tenue en satin Dior haute couture très années 1960 lors de la première du thriller «Last Night in Soho» dans lequel elle joue aux côtés du comédien britannique Matt Smith. Pour les bijoux, l’actrice a choisi un collier Tiffany & Co. dont elle est l’ambassadrice depuis le mois de juin.