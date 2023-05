Prudence: Ces aliments du quotidien sont potentiellement toxiques

Le fait qu’un aliment soit potentiellement nocif pour notre organisme ne dépend pas uniquement de sa date de péremption. Consommés en certaines quantités, certains aliments s’avèrent toxiques. Dans son ouvrage en allemand intitulé «Vorsicht, da steckt Gift drin!» («Attention, il y a du poison là-dedans!» éditions Riva), le toxicologue Carsten Schleh explique les risques que l’on encourt lorsque l’on consomme certains aliments du quotidien. L’expert révèle ceux qui exigent une certaine vigilance et évoque les symptômes révélateurs d’une intoxication alimentaire.

Le lait cru

Le lait cru est le lait qui sort directement du pis de l’animal. À la différence du lait traditionnel de supermarché, il n’a subi aucun processus de pasteurisation, c’est-à-dire qu’il n’a pas été chauffé à une température comprise entre 60 et 100 degrés. «La pasteurisation est le processus utilisé pour tuer les micro-organismes présents dans le lait traditionnel de supermarché. Il est possible que le lait cru soit contaminé par des micro-organismes comme des bactéries», explique Carsten Schleh. Le problème est que la contamination n’est pas visible à l’œil nu. «Les nourrissons, les enfants en bas âge, les personnes âgées et les personnes atteintes d’un déficit immunitaire doivent éviter de consommer du lait cru et des fromages au lait cru. Les femmes enceintes doivent également jouer la carte de la sécurité», prévient le toxicologue.

Selon le toxicologue, les nourrissons, les enfants en bas âge, les personnes âgées et celles atteintes d’un déficit immunitaire doivent s’abstenir de consommer du lait cru. PEXELS/CHARLOTTE MAY

Les courgettes

«Les courgettes peuvent contenir une substance toxique appelée cucurbitacine», explique Carsten Schleh. En principe, cette substance ne se trouve plus dans les courgettes de culture, mais il est possible qu’elle soit présente dans des courgettes que l’on cultive soi-même, «surtout à partir de ses propres semences». Nul besoin, pour autant, de tirer un trait définitif sur la courge d’été: «La présence de cucurbitacine lui donne un goût tellement amer qu’on s’en aperçoit très vite», précise le toxicologue.

En principe, la courgette de culture ne contient plus de substances toxiques. PEXELS/KAROLINA GRABOWSKA

Les pommes de terre

Les pommes de terre peuvent contenir de la solanine toxique, et ce dans toutes les parties, y compris le tubercule. «Les tubercules verts et germés présentent les plus fortes concentrations», explique Carsten Schleh. Vu que la solanine est présente dans et sous la peau, il convient par conséquent de ne pas consommer les tubercules verts et de retirer au maximum les parties germées. Il est également conseillé d’éplucher les pommes de terre. Si les pommes de terre sont encore vertes ou si elles ont trop germé, il vaut mieux ne pas y toucher.

Quels sont les signes d’une intoxication alimentaire? Casten Schleh lève l’alerte: les intoxications alimentaires dues aux aliments mentionnés ici sont plutôt rares. Si, malgré tout, un aliment s’avère toxique, les effets se feront surtout sentir au niveau de l’estomac. «Le lait cru contaminé provoque très vite des problèmes gastro-intestinaux. En fonction du germe et de la quantité, cela peut donner lieu à des pathologies plus graves. La consommation de courgettes contenant un haut taux de cucurbitacine peut entraîner des maux de ventre, des vomissements, des diarrhées et des crampes d’estomac», explique l’expert. Des pommes de terre contaminées peuvent causer des troubles digestifs, des nausées et des vomissements. «Les symptômes d’une intoxication aiguë à la caféine se traduisent par de l’agitation, des sueurs, des insomnies et de la tachycardie», ajoute-t-il. En cas d’intoxication extrême à la caféine ou d’antécédents, des troubles cardiovasculaires et une défaillance de l’appareil circulatoire peuvent survenir. «En principe, les symptômes ressentis sont d’autant plus forts que la quantité de toxine absorbée est importante. L’organisme tolère une faible quantité», précise le toxicologue.

Le café

Vous connaissez sans doute l’ingrédient critique de la fameuse boisson chaude: la caféine. «À petite dose, elle a un effet stimulant. À forte dose, en revanche, elle peut provoquer une intoxication aiguë. À long terme, la caféine peut entraîner des troubles cardiovasculaires ou de l’hypertension», explique le toxicologue. La règle est donc la suivante: du café, oui, mais avec modération! Carsten Schleh donne comme valeur de référence celle de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA): une dose unique de caféine de trois milligrammes par kilogramme de poids corporel serait sans danger pour la santé.

À long terme, la caféine peut entraîner des troubles cardiovasculaires ou de l’hypertension. Raison pour laquelle le café doit être consommé avec modération. PEXELS/LINA KIVAKA

La cannelle

«Avec la cannelle, le bon grain se sépare de l’ivraie», dit Carsten Schleh. Il explique que la cannelle peut contenir de la coumarine, une substance potentiellement toxique à haute dose, susceptible d’entraîner des lésions hépatiques. Or, on sait que la cannelle de Cassia est beaucoup plus concentrée en coumarine que la cannelle de Ceylan. Par mesure de sécurité, Carsten Schleh conseille donc aux consommateurs d’utiliser systématiquement de la cannelle de Ceylan.