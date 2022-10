Journée mondiale du végétarisme: Ces aliments n’ont rien de végétarien

Ces avantages sont bien connus des personnes qui suivent un régime végétarien ou qui s’y intéressent de près. Or, elles ignorent bien souvent que ces aliments a priori végétariens ne le sont pas dans la plupart des cas.

Les ours gélifiés

Vous êtes amateur/trice de bonbons gélifiés et souhaitez suivre un régime végétarien? Alors jetez donc un petit coup d’oeil sur la liste des ingrédients affichés sur le paquet!

La plupart des ours gélifiés du commerce contiennent de la gélatine. La vision de cartilages broyés, d’os et autres parties provenant de porcs à de quoi faire frémir d’horreur… et pas seulement les végétarien(ne)s.