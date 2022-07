Ces aliments vous aident à lutter contre la fatigue

Il n’y a pas que le café, mais aussi certains aliments qui donnent un coup de fouet à l’organisme. Au mieux, ils apportent une dose d’énergie supplémentaire. Or, les aliments les plus simples et les plus versatiles ont souvent tendance à tomber aux oubliettes.

La banane

La banane fournit très rapidement de l’énergie. C’est pourquoi elle est l’en-cas préféré des sportifs. Des études ont révélé que des cyclistes entraînés ayant mangé des bananes avaient réalisé une aussi bonne performance que ceux qui avaient consommé des boissons énergisantes et des compléments alimentaires.

La banane est l’en-cas préféré des cyclistes entraînés. Getty Images

Petit-déjeuner de hipster: une bombe d’énergie

Les avocats contiennent des vitamines et des minéraux, c’est-à-dire qu’ils fournissent de l’énergie qui permet de combattre l’épuisement. Ils sont par ailleurs pauvres en glucides, ces derniers étant susceptibles de faire grimper le taux d’insuline et la production de sérotonine et donc, de provoquer de la fatigue.

Saviez-vous qu’un toast à l’avocat réveillait l’organisme? George Milton / Pexels

Les personnes qui prennent un petit-déjeuner le matin sont généralement plus performantes et consomment souvent moins de glucides hautement raffinés tels que sucre, pain blanc, riz blanc et boissons sucrées par la suite. Mieux vaut donc ne pas sauter le petit-déjeuner si l’on veut éviter les coups de pompe au cours de la journée.

Du café, oui, mais…

Vous ne pouvez pas démarrer la journée sans prendre une tasse de café, le matin? Aucun souci! En revanche, mieux vaut éviter de consommer du café l’après-midi, car un excès de caféine peut entraîner des troubles du sommeil.

Le thé au gingembre a un effet stimulant sur l’organisme. Maria Tyutina / Pexels Il vaut mieux, toutefois, le consommer en journée plutôt que le soir, avant d’aller se coucher. Pexels

Un thé au gingembre est une excellente alternative au café, car le gingembre a un effet stimulant sur la circulation sanguine et sur l’organisme.

«Il vaut mieux, toutefois, consommer le thé au gingembre en journée et privilégier les tisanes aux vertus relaxantes (notamment à la camomille, à la lavande ou au houblon) avant le coucher. En raison de ses propriétés réchauffantes, le gingembre peut provoquer des sueurs nocturnes et perturber le sommeil réparateur», explique Christine Lakits, naturopathe et diététicienne.

Le thé matcha est une autre bonne alternative au café. Il combat plus durablement la fatigue tout en étant moins agressif pour l’estomac.

Bien mâché, à moitié digéré!

Quand on est fatigué, on est souvent trop paresseux pour bien mâcher et on a tendance à se tourner vers la malbouffe. Or, les aliments transformés aggravent d’autant plus l’effet de fatigue.

Les aliments qui exigent une bonne mastication sont en revanche de véritables remontants, car ils stimulent la circulation sanguine dans le cerveau. En cas de coup de pompe, les fruits et légumes sont vos alliés.

Qu’ils soient rôtis au four ou sous forme de crudités, les légumes nécessitent une bonne mastication qui stimule à son tour la digestion. Pixabay / Pexels

Graines de soja, fenouil et brocoli

C’est aussi simple que ça en a l’air: pour lutter contre le coup de barre au bureau l’après-midi, il convient d’avoir un sachet de fruits à coque à portée de main et d’en grignoter quelques-uns. Les fibres, les protéines et les graisses qu’ils contiennent stimulent la concentration.

«Les noix sont particulièrement intéressantes dans ce cas. Lorsqu’une envie de sucré se fait sentir, sachez que les sucreries contenant du sucre raffiné sont plutôt un mauvais choix. Le chocolat noir ou une date séchée fournissent bien plus d’énergie», conclut Christine Lakits.

Pour éviter de s’endormir à son poste de travail, il convient de toujours avoir une poignée de noix à portée de main. Ron Lach / Pexels

Vous êtes fatigué(e) alors que vous avez suffisamment dormi? Il se peut que votre alimentation ne soit pas assez riche en nutriments. Ces derniers aident à lutter contre la sensation de fatigue.

Misez sur la vitamine B, dont une carence peut être responsable de baisses de régime. On en trouve notamment dans les céréales complètes et dans les produits laitiers. En cas de fatigue persistante ou intense, il convient de consulter un médecin qui vous prescrira une prise de sang afin d’exclure toute carence.

Céréales complètes et chou vert

Les aliments qui contiennent du magnésium, du calcium et du fer permettent également de rester en forme et éveillé. Il peut s’agir de graines de soja, de fenouil ou de brocoli. On trouve également du magnésium dans les céréales complètes et les légumineuses.

Étant donné que le chou vert contient du fer et qu’on sait qu’une carence en fer peut provoquer des états d’épuisement et de fatigue, il devrait lui aussi se retrouver sur votre assiette à l’occasion, selon la saison.

Pas de crudités le soir

«Prendre un repas lourd et gras le soir peut accroître la fatigue, mais entraîne généralement aussi une mauvaise qualité du sommeil. On emporte pour ainsi dire la fatigue avec soi le lendemain», explique la naturopathe et diététicienne.

Appliquer les conseils nutritionnels va de pair avec un bon sommeil. Cottonbro / Pexels